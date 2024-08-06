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Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития

Мишустин определил вице-премьеров, курирующих национальные цели развития России

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин определил список курирующих национальные цели развития России. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

«Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития», — сказано в сообщении.

Денис Мантуров назначен куратором в области технологического лидерства; Дмитрий Патрушев отвечает за сферу экологического благополучия; Александр Новак курирует устойчивое и динамическое развитие экономики страны; Татьяна Голикова — разработку технологий, обеспечивающих сбережение здоровья россиян; Дмитрий Чернышенко — реализацию потенциала человека; Виталий Савельев — создание беспилотных авиационных систем; Дмитрий Григоренко — цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта; Марат Хуснуллин — комфортную и безопасную среду, а также сокращение количества непригодного для жизни жилья.

15 мая Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным заявил, что основной задачей кабмина является выполнение нового указа по национальным целям развития страны.

В конце мая Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, назвал сбережение народа главным приоритетом развития страны

Ранее Путин призвал Госдуму и Совет Федерации не расслабляться и работать напряженно.

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