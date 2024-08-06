В Госдуме нашли виновников массового завоза мигрантов в Россию

Депутат Госдумы Михаил Матвеев назвал Международную организацию по миграции (МОМ) виновником массового завоза мигрантов в Россию. Ее спонсором выступает Великобритания, а представители продвигают «разрушительные идеи», заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению депутата, ответственность за ситуацию с мигрантами несут западные страны, которые действуют по плану создания коридора из Центральной Азии в Россию. За счет привлечения в страну нелегалов, они стремятся сократить бедность в регионе, а для России находят выгоду в решении демографических проблем за счет приезжих, утверждает Матвеев.

«Именно поэтому, видимо, к нам едут не «высококвалифицированные специалисты», а нищие малограмотные безработные», — заявил парламентарий.

По его мнению, в России проекты по совершенствованию миграционной политики часто не реализуются по вине чиновников, поддерживающих интересы МОМ.

До этого Матвеев, переживший нападение избиение мигрантами, анонсировал серьезные меры по ужесточению миграционной политики. Он также отметил, что работа в этой сфере затягивается, так как процесс принятия новых законов делится на этапы, а правительство зачастую не одобряет предлагаемые законопроекты.

В России ранее назвали шантажом реакцию Киргизии на меры против мигрантов.