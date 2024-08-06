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Президент Азербайджана встретился в Баку с Шойгу

Секретарь СБ РФ Шойгу встретился с президентом Азербайджана Алиевым в Баку

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president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Об этом сообщили на официальном сайте главы азербайджанского государства.

Встреча прошла в столице Азербайджана Баку. Подробной информации о встрече администрация президента пока не сообщила.

Накануне Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский политолог Сергей Марков предположил, что визит секретаря Совета безопасности России в Иран может быть связан с помощью Тегерану в нанесении ответных ударов по США и их союзникам.

В конце июля президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Сирии Башаром Асадом. В ходе визита российский лидер заявил о возможности обсудить весь комплекс отношений между странами, особо отметив торгово-экономические связи.

Ранее замглавы МИД Турции провел консультации со спецпредставителем президента России по Сирии.

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