Секретная служба США опасается повторного покушения на Трампа

Сотрудники Секретной службы США боятся, что покушение на экс-президента Дональда Трампа может произойти снова. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

«Честно говоря, они… боятся, что это (покушение. — «Газета.Ru») повторится. Мы не можем позволить этому случиться снова. Мы должны получить факты», — отметил он.

По словам Хоули, ведущий агент Секретной службы не обеспечивала соблюдение «обычных протоколов безопасности» на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на экс-президента США. Тем не менее, сообщил сенатор, она до сих пор остается сотрудником ведомства.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего Крукса ликвидировали на месте происшествия.

2 августа Секретная служба США признала провал задания по охране кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее в МИД РФ назвали интригующими и сенсационными новые данные о покушении на Трампа.