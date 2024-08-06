Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте

Целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. Об этом в соцсети X написал президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — говорится в публикации.

В конце июля Зеленский не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны.

Глава государства заявил, что Киев может вернуть свои территории не только военным путем, однако подчеркнул, что мир будет справедливым исключительно при возвращении Украины к границам 1991 года. Он также добавил, что считает необходимым участие России во втором мирном саммите.

22 июля глава Украины допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет.

4 июля о готовности к переговорам заявил и сам Путин. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Российский лидер также обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

Ранее Зеленского обвинили в создании «концлагеря» на Украине.