Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лауреат Нобелевской премии может стать одним из лидеров правительства Бангладеш

TOI: одним из лидеров в Бангладеш может стать лауреат Нобелевской премии

close
100%
Fatima Tuj Johora/AP

Одним из лидеров временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины может стать лауреат Нобелевской премии мира Махаммад Юнус. Об этом сообщает газета Times of India.

«Координаторы недавних студенческих протестов в Бангладеш предложили сформировать новое временное правительство с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом в качестве главного советника», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Юнис в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свою новаторскую работу в области микрокредитования и микрофинансирования.

Юнус был удостоен «множества престижных наград», включая Президентскую медаль Свободы США в 2009 году и Золотую медаль Конгресса в 2010 году, добавляет газета.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами