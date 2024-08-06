Лауреат Нобелевской премии может стать одним из лидеров правительства Бангладеш

Одним из лидеров временного правительства Бангладеш после отставки премьера Шейх Хасины может стать лауреат Нобелевской премии мира Махаммад Юнус. Об этом сообщает газета Times of India.

«Координаторы недавних студенческих протестов в Бангладеш предложили сформировать новое временное правительство с лауреатом Нобелевской премии мира Мухаммадом Юнусом в качестве главного советника», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Юнис в 2006 году получил Нобелевскую премию мира за свою новаторскую работу в области микрокредитования и микрофинансирования.

Юнус был удостоен «множества престижных наград», включая Президентскую медаль Свободы США в 2009 году и Золотую медаль Конгресса в 2010 году, добавляет газета.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее посольство РФ призвало россиян покинуть Бангладеш.