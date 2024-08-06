В Анкаре сделали заявление о визите Путина в Турцию

Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в ближайшее время, идет согласование дат поездки российского лидера. Об этом РИА Новости сообщил источник в столице Турции.

«Мы надеемся, что это (визит Путина. — прим. ред.) произойдет в самой ближайшей перспективе», — подчеркнул источник агентства.

По его словам, на данном этапе ведется согласование дат официального визита и повестки переговоров лидеров двух стран.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел Турции Нух Йылмаз провел консультации со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

В конце июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Лаосе обсудили график предстоящих двусторонних контактов на высшем уровне.

Ранее в Турции рассказали, что США обманывают Зеленского.