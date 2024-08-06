Стало известно, сколько военнослужащих США пострадали при обстреле базы в Ираке

По меньшей мере пять американских военнослужащих пострадали в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар на западе страны. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«По первоначальным сообщениям, в результате нападения в понедельник пострадали по меньшей мере пять человек», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в ходе атаки на авиабазу по меньшей мере две ракеты «попали внутрь периметра» военного объекта. При этом упомянутая база подвергалась обстрелам дважды за последние три недели, добавляется в материале.

До этого министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант назвали атаку на авиабазу в Ираке, где дислоцированы американские войска, «опасной эскалацией».

Ранее в Иране заявили об окончании эпохи доминирования США.