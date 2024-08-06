В США заявили, что Запад не собирается участвовать в восстановлении Украины

Запад не планирует вкладывать деньги в восстановление Украины. Об этом заявил экс-операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац, пишет Wall Street Journal.

«Ни в США, ни в Европе нет желания использовать доллары налогоплательщиков для финансирования восстановления Киева», — подчеркнул аналитик.

В числе мер, на которые придется пойти украинским властям ради восстановления страны, эксперт назвал экономические реформы и предоставление инвесторам доступа к сельскохозяйственному, технологическому и оборонному секторам страны. Он обратил внимание, что для этого потребуется приватизировать или ликвидировать 3500 госпредприятий.

В начале августа стало известно, что украинцы больше не верят в восстановление страны в границах 1991 года. До этого данные опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показали, что европейцы склоняются к тому, что Украина не сможет победить Россию в конфликте.

Ранее в МИД назвали законной целью ВС РФ немецкие заводы на Украине.