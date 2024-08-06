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Глава ПНА заявил, что рассчитывает обсудить в России процесс палестинского урегулирования

Аббас: во время визита в РФ будет обсуждаться процесс урегулирования в Палестине

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что в ходе своего визита в Россию планирует обсудить мирный процесс палестинского урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) подчеркнул, что постоянно проводит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обмен мнениями, консультации по всем важнейшим вопросам для продвижения мирного процесса, а также для укрепления двусторонних и региональных отношений. Аббас отметил, что эти вопросы будут рассматриваться во время его предстоящего визита в Россию.

До этого палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина активно ведет диалог с Россией по Ближнему Востоку и напряженной ситуации в регионе. Дипломат отметил, что Палестина высоко ценит позицию Москвы.

27 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины за отказ выступить в турецком парламенте.

Ранее суд ООН признал поселенческую политику Израиля нарушающей международное право.

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