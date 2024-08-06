В СБ ООН распространили письмо Мали о разрыве отношений с Киевом

Председательствующая в Совете Безопасности ООН республика Сьерра-Леоне распространила среди членов Совета заявление властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию документа.

«Председатель СБ свидетельствует свое уважение членам Совета и имеет честь препроводить для их сведения копию письма временного поверенного в делах постоянного представительства Мали при ООН», — говорится в письме постоянного представителя Сьерра-Леоне при ООН Майкла Имрана Кану.

В документе содержится текст обращения малийских властей, в котором они объявляют о разрыве дипломатических отношений с Киевом, сославшись на поддержку террористов со стороны Украины.

Накануне МИД Украины отреагировал на решение Мали о разрыве дипотношений. Во внешнеполитическом ведомстве назвали это решение поспешным и недальновидным. Как считают в МИД, власти Мали решили разорвать дипотношения с украинским государством, «не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств» и не предоставив доказательств.

Ранее Мали призвала остановить подрывную деятельность украинских посольств в Сахеле.