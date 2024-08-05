Президент Грузии выразила удивление приостановлением американской военной помощи

Ограничение Вашингтоном финансовой помощи грузинской армии вызывает удивление, заявила на пресс-конференции президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Глава государства отметила, что она не понимает введенных США ограничений финансирования грузинской армии и биологической лаборатории Лугара. Зурабишвили подчеркнула, что существует много направлений, в которых Вашингтон имеет полное право наказать правительство Грузии, однако это не должно касаться армии, которая является единственной опорой грузинского государства.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что приостановленная из-за принятия в Грузии закона об иноагентах американская программа помощи никак не связана с грузинским бюджетом.

31 июля США приостановили выделение помощи Грузии, так как действия ее правительства несовместимы с членством в Европейском союзе и НАТО.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее Дания прекратила военную помощь Грузии.