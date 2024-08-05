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В США высказались о возможности НАТО сбивать ракеты над Украиной

Госдеп США: решение сбивать ракеты над Украиной должны принимать все члены НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Не только США, но и все страны — члены НАТО должны принимать решение о возможности сбивать ракеты над территорией Украины. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Обсуждение этого вопроса <…> должно вестись среди членов НАТО. Это решение должно принимать НАТО коллективно», — сказал Миллер.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соседствующие с его страной государства боятся уничтожать российские ракеты из-за потенциальной реакции РФ.

По его словам, для подобных мер необходима коалиция стран, поскольку для отдельно взятого государства это слишком большая ответственность.

Зеленский также сообщил, что Киев будет обсуждать с соседними странами возможность сбития российских ракет в небе Украины.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

Ранее в Германии объяснили, почему ФРГ отказалась сбивать российские ракеты над Украиной.

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