Президент Ирана: сотрудничество Тегерана и Москвы повысит безопасность в мире

Эпоха лидерства США прошла, сотрудничество Ирана и России для распространения многополярности в мире повысит безопасность на международном уровне. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, слова которого передает агентство IRNA.

«Эпоха лидерства ряда стран в мире, в том числе США, прошла. Общность позиций и сотрудничество Ирана и России в целях распространения в мире многополярности, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире», — заявил президент в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Иранский лидер также подчеркнул важность регионального и международного сотрудничества двух стран.

Предполагается, что в ходе своего визита в Тегеран Шойгу также проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что визит секретаря Совета безопасности РФ в Иран может быть связан с помощью Тегерану в нанесении ответных ударов по США и их союзникам.

Ранее в США заявили, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана.