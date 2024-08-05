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Зеленского обвинили в создании «концлагеря» на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский создал на Украине концлагерь

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Edgar Su/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский создал подобие концлагеря в стране. Об этом в своем блоге на YouTube заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, пограничники устроили охоту на украинских мужчин, и он задался вопросом, кто будет нести ответственность за происходящее. Экс-советник считает, что, если ситуация не изменится, города могут превратиться в кладбища.

Соскин также указал, что на Украине уже назревает дефолт и банкротство.

До этого Соскин заявил, что Зеленский должен уйти со своего поста. Он также отметил, что на фронте российские войска продолжают прорываться вперед, а главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский бессилен. При этом эксперт напомнил, что «киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Соскин предрек Украине голод и гражданскую войну.

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