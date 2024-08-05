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Иран предупредил о своем желании атаковать Израиль

Jerusalem Post: Иран через Венгрию предупредил Израиль о планах по атаке

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Vahid Salemi/AP

Власти Ирана через Венгрию предупредили Израиль о своем намерении атаковать. Об этом пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД Израиля Исраэля Каца.

По данным газеты, сообщение Ирана было передано Израилю через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он позвонил своем израильскому коллеге напрямую.

«Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль. ...Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — подчеркнул Кац.

До этого Сийярто заявлял, что кризис на Ближнем Востоке может перерасти в войну между Израилем и Ираном. Дипломат назвал важным не допустить полномасштабной войны в ближневосточном регионе.

5 августа офицер Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявлял, что планы будущих наступательных действий израильской армии готовы.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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