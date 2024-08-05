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Эксперт не увидел иностранного влияния на ситуацию в Бангладеш

Политолог Волхонский: беспорядки в Бангладеш не связаны с иностранным влиянием

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский заявил «Известиям», что беспорядки в Бангладеш не связаны с иностранным влиянием.

По словам специалиста, Западу Бангладеш малоинтересен, а для Китая такие манипуляции нехарактерны.

«Какие внешние силы и как попытаются воспользоваться этой ситуацией — это большой вопрос», — пояснил Волхонский.

Он добавил, что в стране существует двухпартийная политическая система, и одна из партий слишком долго была во главе Бангладеш, что вызвало недовольство населения.

До этого Евросоюз фактически признал смену власти в Бангладеш.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсети Х заявил, что необходимо обеспечить передачу власти новому правительству после следующих выборов.

Ранее МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш.

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Беспорядки в Бангладеш
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