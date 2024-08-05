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Названы три возможные причины визита Шойгу в Иран

Политолог Марков связал визит Шойгу в Иран с помощью в ударах по США и союзникам

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Иран может быть связан с помощью стране в нанесении ответных ударов по союзникам США. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его мнению, всего у поездки бывшего министра обороны РФ может быть три причины. Помимо помощи в нанесении ущерба США и их союзникам, он назвал посредничество Москвы между Израилем и Ираном, а также прощупывание ситуации в регионе.

«Россия хочет быть посредником между Израилем и Ираном и арабскими странами и предотвратить большую войну? Но что Россия может обещать Ирану взамен? Или Россия просто хочет понять — будет ли большая война в регионе?» — порассуждал эксперт.

Он добавил, что рассматривает также и ситуацию, при которой поездка Шойгу может преследовать все три цели одновременно.

В Тегеране Шойгу проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Кроме того, Шойгу примет новый президент Ирана Масуд Пезешкиан.

30 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Тегеран с официальным визитом. Он принял участие в церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана.

Ранее США пригрозили Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль.

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