Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти со своего поста. Об этом в своем блоге на YouTube заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Надо формировать временное правительство, национального спасения. Зеленский должен пойти в отставку. Это самое лучшее, что он может сделать, ну, просто это самое-самое замечательное», — заявил он.

Соскин также отметил, что на фронте российские войска продолжают прорываться вперед, а главком Вооруженные силы Украины (ВСУ) Александр Сырский бессилен. При этом эксперт напомнил, что «киевский режим антиконституционный, так как все возможные сроки для выборов уже прошли».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

Ранее Соскин предрек Украине гражданскую войну и банкротство.