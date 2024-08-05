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Киргизия назначила нового посла в России

Новым послом Киргизии в России назначен Кубанычбек Боконтаев

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РИА «Новости»

Послом Киргизии в России назначен Кубанычбек Боконтаев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства Садыра Жапарова.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Боконтаев Кубанычбек Кенешович назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Российской Федерации», — говорится в публикации.

О новом после известно, что он возглавлял Нацбанк Киргизии, а также работал редактором газеты «Экономика. Банки. Бизнес».

2 августа власти Киргизии высказали недовольство инициативами Госдумы по мигрантам. Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов напомнил, что, согласно основополагающим принципам Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), граждане Киргизии «обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку».

Поэтому в случае приравнивания граждан Киргизии к мигрантам из третьих стран властям республики «будет очень сложно обосновывать народу смысл участия в ЕАЭС».

Ранее в Киргизии рассказали об угрозах ЕС по поводу санкций против России.

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