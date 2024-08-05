Турция направит заявку в суд ООН по Израилю

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара 7 августа, направит заявку в Международный суд ООН для присоединения к иску ЮАР против Израиля. Его слова приводятся на странице в социальной сети X турецкого министерства.

«Мы направим в Международный суд досье, которое подготовили в отношении Израиля, в среду, чтобы иметь возможность участия в процессе», — заявил он.

До этого Хакан Фидан заявил, что страны Запада должны ввести санкции против Израиля, такой шаг поможет урегулированию палестино-израильского конфликта. По словам Фидана, при условии отсутствия санкционного давления на Израиль со стороны западных держав еврейское государство заходит настолько далеко, насколько может.

30 июля сообщалось, что Министерство иностранных дел Израиля призвало НАТО исключить Турцию из альянса после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о потенциальном введении войск в Израиль.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.