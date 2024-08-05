МИД Украины отреагировал на решение Мали о разрыве дипотношений

Украинский МИД прокомментировал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали данное решение поспешным и недальновидным.

«Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — сказано в заявлении.

Как считают в МИД, власти Мали решили разорвать дипотношения с украинским государством, «не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств» и не предоставив доказательств.

В министерстве добавили, что Киев «оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия» этой африканской страны.

4 августа Мали призвала принять меры для предотвращения любой дестабилизации страны, которая исходит, в том числе из украинских посольств, действующих в государствах африканского Сахеля.

До этого сообщалось, что власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в африканской стране.

Ранее Буркина-Фасо призвала мир оценить поддержку Украиной терроризма.