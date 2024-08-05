Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины отреагировал на решение Мали о разрыве дипотношений

МИД Украины назвал решение Мали о разрыве дипотношений недальновидным

close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Украинский МИД прокомментировал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали данное решение поспешным и недальновидным.

«Украина безоговорочно придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали в якобы поддержке Украиной международного терроризма», — сказано в заявлении.

Как считают в МИД, власти Мали решили разорвать дипотношения с украинским государством, «не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств» и не предоставив доказательств.

В министерстве добавили, что Киев «оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия» этой африканской страны.

4 августа Мали призвала принять меры для предотвращения любой дестабилизации страны, которая исходит, в том числе из украинских посольств, действующих в государствах африканского Сахеля.

До этого сообщалось, что власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в африканской стране.

Ранее Буркина-Фасо призвала мир оценить поддержку Украиной терроризма.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами