Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании. Об этом сообщает индийская газета Hindu, ссылаясь на источники.

По информации издания, сестра экс-премьера, которая имеет британское гражданство, сопровождает политика.

5 августа сообщалось, что Хасина после объявления об отставке вместе со своей сестрой покинула свою резиденцию в Дакке и прибыла в Индию.

В этот же день главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий.

По данным агентства Reuters, он обсудит формирование временного правительства с президентом страны Шахабуддином Чуппу.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш.