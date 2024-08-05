Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Британии

Hindu: ушедшая в отставку премьер Бангладеш Хасина просит убежище в Британии

close
100%
Xinhua/Global Look Press

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежище в Великобритании. Об этом сообщает индийская газета Hindu, ссылаясь на источники.

По информации издания, сестра экс-премьера, которая имеет британское гражданство, сопровождает политика.

5 августа сообщалось, что Хасина после объявления об отставке вместе со своей сестрой покинула свою резиденцию в Дакке и прибыла в Индию.

В этот же день главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий.

По данным агентства Reuters, он обсудит формирование временного правительства с президентом страны Шахабуддином Чуппу.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее митингующие подожгли мемориальный музей первого президента Бангладеш.

Все новости на тему:
Беспорядки в Бангладеш
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами