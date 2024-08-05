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Киргизия рассчитывает договориться с Таджикистаном о границах в ближайшие месяцы

МИД Киргизии: Бишкек намерен договориться с Душанбе о границе в ближайшие месяцы

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РИА «Новости»

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в ходе пресс-конференции заявил, что Бишкек намерен достигнуть договоренности с Душанбе по границе в ближайшие 2–3 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что вопрос границы является очень чувствительным для киргизских властей.

«Идут переговоры, мы сопоставляем позиции сторон. Думаю, в ближайшие 2–3 месяца мы (переговоры. — «Газета.Ru») завершим», — пояснил Кулубаев.

В мае между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана произошла перестрелка. Таджики проигнорировали требования киргизских пограничников и стали кидать в их сторону камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда. После предупредительных выстрелов в воздух чабаны «убежали на территорию Таджикистана». По предварительной информации, один из таджиков получил ранение в ногу.

В июле 2023 года на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт.

Ранее МИД России призвал Киргизию и Таджикистан воздержаться от резких заявлений.

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