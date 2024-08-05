МИД РФ обратился к россиянам на фоне беспорядков в Бангладеш

МИД РФ предупредил граждан о вводе комендантского часа на фоне массовых протестов в Бангладеш. Сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.

«Для поддержания порядка на улицах задействованы дополнительные силы полиции, спецназа и армии. Убедительно просим вас соблюдать введенные правила и не покидать места проживания», — обратились к россиянам дипломаты.

До этого Индия эвакуировала 4,5 тыс. студентов из охваченной протестами Бангладеш.

Протесты в Бангладеш начались в июне 2024 года после студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Перед этим, в ноябре 2023 года, в Бангладеш начались массовые протесты из-за низкого уровня оплаты труда в текстильной отрасли — работники текстильной промышленности потребовали поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявили о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрылись от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что повлияло на глобальный рынок текстильной продукции.

Ранее в Бангладеш протестующие выпустили заключенных тюрем.