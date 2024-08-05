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Вернувшийся в Россию Селезнев заявил, что до последнего не знал об обмене заключенными

Вернувшийся в РФ Селезнев рассказал, что не знал об обмене заключенными

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вернувшийся в числе восьмерых россиян по обмену заключенными Роман Селезнев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что до последнего момента не знал об обмене и считал, что его переводят в другую тюрьму.

Мужчина вспоминает, что его разбудили ранним утром и спросили, почему он не готов. Ему сначала сказали, что он едет в другую колонию. По словам Селезнева, из аэропорта его, действительно, привезли в другую тюрьму, где посадили в одиночную камеру. Только там он узнал, что его готовят для обмена.

Селезнев провел десять лет в американской тюрьме и недавно вернулся в Россию в рамках обмена заключенными. После возвращения на Родину он признался, что чуть не упал в обморок, когда президент Владимир Путин встретил его в аэропорту.

1 августа Россия и страны Запада провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее в МИД призвали США навести порядок в своих тюрьмах после интервью Селезнева.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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