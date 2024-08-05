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В Ираке назвали условие для предотвращения войны на Ближнем Востоке

Премьер Ирака связал предотвращение войны на Ближнем Востоке с Газой и Ливаном

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Избежать масштабной войны на Ближнем Востоке можно только за счет отказа Израиля от продолжения операции в секторе Газа и эскалации конфликта с Ливаном. Такое заявление сделал премьер-министр Ирана Мухаммед Шиа Ас-Судани, передает местное агентство INA.

В материале отмечается, что 4 августа глава правительства провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время беседы он призвал сдержать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху от нападений на другие страны региона.

«Предотвращение эскалации на Ближнем Востоке напрямую связано с прекращением агрессии на сектор Газа и предотвращением ее распространения на Ливан», — подчеркнул политик.

В ответ Блинкен сообщил, что Вашингтон рассчитывает на участие Багдада в урегулировании кризиса мирным путем.

1 августа генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла сообщил о переходе структуры на новый этап борьбы с Израилем. По его словам, одной из причин послужила атака еврейского государства на резиденцию главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в столице Ирана. Удар был нанесен 31 июля, при этом Ханию спасти не удалось.

Ранее США пригрозили Израилю прекращением военной помощи.

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