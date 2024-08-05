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В США поддержали идею возвращения Трампа в соцсеть X

Маск поддержал идею возвращения Трампа в соцсеть X

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Jonathan Ernst/Gonzalo Fuentes/File Photo/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в соцсеть X.

Маск ответил эмодзи с изображением цифры 100 (который, как правило, означает положительную оценку) на комментарий одного из пользователей, предположившего, что кандидату в президенты от Республиканской партии следует вернуться в X, поскольку мало кто знает о его собственной соцсети Truth Social.

Трамп использовал Twitter (бывшее название X), пока его аккаунт не был заблокирован администраторами социальной сети после штурма Капитолия сторонниками политика 6 января 2021 года. После покупки социальной сети Маском учетная запись бывшего президента была восстановлена, но Трамп отказался возвращаться.

В последнее время американский политик публикует сообщения в принадлежащей ему соцсети Truth Social, созданной в феврале 2022 года после того, как экс-лидера страны заблокировали в других соцсетях.

До этого Дональд Трамп не смог уговорить Илона Маска на покупку своего аналога Twitter.

Ранее штаб Трампа обвинил в манипуляции авторов опроса, который показал победу Харрис.

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