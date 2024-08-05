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Советник Нетаньяху предупредил о «высокой цене» в случае нападения на Израиль

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль готов к любому развитию ситуации с Ираном

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Reuters

Израиль готов к любому развитию событий вокруг ситуации с Ираном, как в обороне, так и в нападении. Об этом заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, передает RTVI.

Он предупредил, что Израиль прибывает в состоянии повышенной готовности к любому сценарию. Еврейское государство «нанесет очень тяжелый урон» в ответ на агрессию с любого направления, сказал Гендельман.

«Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену», — заявил советник офиса Нетаньяху.

До этого сообщалось, что в Израиле готовятся к многодневной атаке Ирана и «Хезболлы». Целью этой атаки названа попытка истощения ЦАХАЛ.

Чиновники США и Израиля сообщили, что Иран нанесет удар по еврейскому государству 5 августа. Поводом для него называют уничтожение лидера Хамас Исмаила Хании на территории Ирана. На этом фоне министр обороны Израиля Галант провел совещание с членами командования на случай атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран уже запускал десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства.

Ранее страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке.

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