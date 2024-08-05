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Министр иностранных дел Иордании передал послание короля Абдаллы II президенту Ирана

Глава МИД Иордании ас-Сафади прибыл в Иран с посланием короля Абдаллы II

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Global Look Press

Глава министерства иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в ходе визита в Тегеран передал послание короля Абдаллы II иранскому президенту Масуду Пезешкиану. Об этом сообщает иорданский телеканал Al Mamlaka.

Ас-Сафади опроверг заявления некоторых зарубежных СМИ о том, что он якобы привез в Иран послание от властей Израиля, отметив, что прибыл в Тегеран по приглашению Пезешкиана.

Министр призвал защитить Ближний Восток от масштабной войны, которая будет иметь разрушительные последствия для всего региона. Первым шагом для прекращения эскалации, подчеркнул ас-Сафади, должно стать прекращение агрессии Израиля в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Служба общей безопасности Израиля осуществила подготовку к эксплуатации подземного бункера в районе Иерусалима. Бункер, в котором длительное время может находиться израильское руководство, управляя оттуда страной, приведен в рабочее состояние в результате ожидаемой атаки со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла» и Ирана.

Ранее в Израиле сообщили, что готовятся к многодневной атаке Ирана.

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Конфликт Ирана и Израиля
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