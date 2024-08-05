Мали призвала остановить подрывную деятельность украинских посольств в Сахеле

Власти Мали призывают принять меры для предотвращения любой дестабилизации страны, которая исходит, в том числе из украинских посольств, действующих в государствах африканского Сахеля. Об этом сообщает информационный портал aBamako со ссылкой на коммюнике малийского правительства.

«Принять необходимые меры для предотвращения любой дестабилизации Мали с территории африканских государств, в частности, со стороны расположенных в субрегионе (Сахеля. — «Газета.Ru») украинских посольств с террористами, замаскированными под дипломатов», — говорится в коммюнике.

Обращение было адресовано к региональным и международным организациям, а также к государствам, которые поддерживают Украину.

Также было заявлено, что правящий режим в Киеве «открыто и публично продемонстрировал свою поддержку терроризма». Таким образом, Мали «рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма».

Из документа среди прочего следует, что переходное правительство Республики Мали «полностью поддерживает диагноз, поставленный Российской Федерацией», которая на протяжении многих лет «предупреждала мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей».

До этого сообщалось, что власти Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов в африканской стране.

Ранее Буркина-Фасо призвала мир оценить поддержку Украиной терроризма.