В МИД РФ сообщили, что «часы Судного дня» показывают без двух минут

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, но процесс эскалации можно обратить вспять. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой «Часов Судного дня», — сказал Рябков, подчеркнув, что нужно со всей ответственностью подходить к происходящему.

Он отметил, что сигнал, переданный министром обороны РФ Андреем Белоусовым в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином, дошел до адресатов. По его словам, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка.

Рябков также исключил возможность односторонних «уступок и подачек» с российской стороны для урегулирования украинского конфликта.

Часы Судного дня впервые разместили на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, указывает на напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В прошлом году стрелки часов были переведены на 10 секунд вперед и замерли на отметке 90 секунд до полуночи — это самое близкое к глобальной катастрофе значение за историю. В 2024 году ученые не стали переводить стрелки.

Ранее в Совфеде заявили, что новая эскалация конфликта Германии и России станет самой тяжелой.