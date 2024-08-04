Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ сообщили, что «часы Судного дня» показывают без двух минут

Рябков: «часы Судного дня» показывают без двух минут, но процесс можно обратить

close
100%
Carolyn Kaster/AP

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, но процесс эскалации можно обратить вспять. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой «Часов Судного дня», — сказал Рябков, подчеркнув, что нужно со всей ответственностью подходить к происходящему.

Он отметил, что сигнал, переданный министром обороны РФ Андреем Белоусовым в телефонном разговоре с шефом Пентагона Ллойдом Остином, дошел до адресатов. По его словам, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка.

Рябков также исключил возможность односторонних «уступок и подачек» с российской стороны для урегулирования украинского конфликта.

Часы Судного дня впервые разместили на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, указывает на напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В прошлом году стрелки часов были переведены на 10 секунд вперед и замерли на отметке 90 секунд до полуночи — это самое близкое к глобальной катастрофе значение за историю. В 2024 году ученые не стали переводить стрелки.

Ранее в Совфеде заявили, что новая эскалация конфликта Германии и России станет самой тяжелой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами