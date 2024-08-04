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В ЕС призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы выборов

Семь стран ЕС призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы выборов

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Maxwell Briceno/Reuters

Семь стран Евросоюза призвали власти Венесуэлы опубликовать протоколы президентских выборов. Об этом сообщает El País.

Среди них: Испания, Португалия, Италия, Франция, Германия, Нидерланды и Польша.

В совместном заявлении стран подчеркивается, что все протоколы должны быть обнародованы как можно быстрее. Это необходимо, чтобы гарантировать прозрачность и честность избирательного процесса в Венесуэле.

Дополнительно сообщается, что результаты выборов «вызывают обеспокоенность» стран Европы.

До этого законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых официально одержал Николас Мадуро. На следующий день начались массовые протесты против результатов выборов, которые привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, нападениям на полицейские участки и актам вандализма.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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Протесты в Венесуэле
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