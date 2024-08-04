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Американский генерал сделал неутешительное заявление о Байдене

Генерал Келлог: при президенте Байдене США не могут противостоять России и КНР

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Andrew Harnik/AP

Соединенные Штаты не способны противостоять России и Китаю при президенте Джо Байдене. С таким заявлением выступил американский генерал в отставке Кит Келлог в беседе с Fox Business.

По его словам, Вашингтон не готов противостоять Москве и Пекину не из-за состояния армии США, но из-за действующего президента, поскольку все сводится «к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать».

Военный заявил, что Соединенным Штатам необходимо послать союзникам и противникам страны четкий сигнал о силе государства.

До этого немецкий бизнесмен и предприниматель Ким Дотком призвал мир благодарить Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокационные действия США на мировой арене. По его словам, мир продолжает существовать, поскольку у России и Китая «мудрые лидеры». Он выразил надежду, что мировому сообществу удастся «дожить до ноября без ядерной войны».

Ранее Макгрегор увидел послание от Путина для США в действиях России.

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