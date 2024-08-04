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Сийярто раскритиковал ЕС за остановку транзита нефти из России

Сийярто: остановка транзита российской нефти через Украину координировалась в ЕС

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Global Look Press

Остановку Украиной транзита нефти из России координировали в Евросоюзе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«События и переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя», --сказал он.

По его мнению, ЕС не мог смириться с тем, что Венгрия несмотря на давление, продолжает политику по установлению мира. Сийярто обратил внимание, что в Брюсселе при желании могли бы повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов организации.

17 июля венгерский министр иностранных дел заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию.

До этого в Еврокомиссии заявили, что для Венгрии и Словакии нет рисков, связанных со снабжением нефтью, прерванные поставки удалось компенсировать.

Ранее Будапешт обвинил Варшаву в лицемерии из-за покупки российской нефти.

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