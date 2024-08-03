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Во Франции рассказали, почему Украина вынуждена сдаваться

Политик Филиппо: Киев вынужден сдаваться под натиском недовольных украинцев

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Vincent Isore/Global Look Press

Владимир Зеленский вынужден идти на уступки из-за провалов на фронте и недовольства населения. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Филиппо подчеркнул, что теперь Зеленский допускает возможность территориальных уступок и считает необходимым участие представителей России в «мирных саммитах» по Украине. Французский политик считает, что украинский лидер понял, что поток западного оружия иссякает.

До этого Флориан Филиппо призвал страны Запада прекратить поддержку Украины.

Украинское издание «Страна» писало, что заявления украинских властей о потенциальных переговорах по урегулированию конфликта не означают реального желания Киева прекратить продолжающиеся боевые действия.

Бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны.

Ранее в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о потребности Украины в окончании конфликта.

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