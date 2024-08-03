Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде высказались против переименования улиц

Депутат Рады Бужанский раскритиковал власти Украины за переименование улиц

close
100%
РИА Новости

Депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал проводимую властями страны политику «деколонизации», в рамках которой в стране переименовываются улицы.

«Давно все поняли всё, заметили, что смысла в этом нет никакого, что топчут свое, родное, личное <...>», — написал он.

В частности, Бужанский возмутился решением властей Одесской области переименовать улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, а также массовым переименованием улиц, носивших имена героев Великой Отечественной войны.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, в мае текущего года в одном только Ужгороде поменяли 10 топонимов.

21 марта 2023 года Верховной радой Украины был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Накануне глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил мэру Одессы Геннадию Труханову, не поддержавшему решение о переименовании улиц города, отправиться в Москву или Уфу.

Ранее в одной из областей Украины демонтировали все связанные с СССР и Россией памятники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами