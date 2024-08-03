В Раде высказались против переименования улиц

Депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале раскритиковал проводимую властями страны политику «деколонизации», в рамках которой в стране переименовываются улицы.

«Давно все поняли всё, заметили, что смысла в этом нет никакого, что топчут свое, родное, личное <...>», — написал он.

В частности, Бужанский возмутился решением властей Одесской области переименовать улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, а также массовым переименованием улиц, носивших имена героев Великой Отечественной войны.

На Украине с 2015 года действует закон о так называемой декоммунизации, идет демонтаж памятников и ликвидация топографических названий, которые связаны с советской историей. Так, в мае текущего года в одном только Ужгороде поменяли 10 топонимов.

21 марта 2023 года Верховной радой Украины был принят закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимов».

Накануне глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предложил мэру Одессы Геннадию Труханову, не поддержавшему решение о переименовании улиц города, отправиться в Москву или Уфу.

Ранее в одной из областей Украины демонтировали все связанные с СССР и Россией памятники.