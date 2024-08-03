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В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о потребности Украины в окончании конфликта

Сенатор Джабаров: Украина и Запад хотят перемирия для перегруппировки сил

Для президента Украины Владимира Зеленского, как и для его западных союзников, желательно перемирие для перегруппировки сил и поступления новых видов вооружения. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».

3 августа Зеленский заявил, что сейчас главной потребностью для страны является окончание конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта. Он также указал на важность поддержки Украины и необходимость продолжения работы на международной арене для защиты интересов Украины и достижения мира.

По мнению Джабарова, Зеленский часто меняет свое мнение, совсем недавно он твердил, что не согласится ни на какие переговоры, и конфликт продлится до тех пор, пока Украина не вернется к границам 1991 года.

Сенатор пришел к выводу, что сейчас Зеленский осознает, что тот поток оружия и техники, который поступает от Запада, превращается «в ручеек и может вообще пересохнуть».

Джабаров добавил, что и Запад начинает понимать, что Россию в этом конфликте не удастся победить, и кидать деньги на ветер больше нельзя.

Парламентарий подчеркнул, что даже если мирные переговоры с Украиной начнутся, Россия не будет прекращать боевые действия, украинская сторона должна быть демилитаризирована и денацифицирована.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее большинство украинцев выступили за начало переговоров с РФ.

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