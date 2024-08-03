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Захарова отреагировала на угрозу Киева Крымскому мосту

Захарова назвала угрозу Украины Крымскому мосту терроризмом

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Намерения спецслужб Украины уничтожить Крымский мост являются терроризмом в чистом виде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут «Известия».

«Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены доказательства «достижений» Белого дома?» — задалась вопросом она.

Захарова также отметила, что американцы ничего не могут построить на Украине, они способны лишь разрушать.

Накануне глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы.

По его словам, Украина работает над нанесением дальних ракетных ударов. Он добавил, что «шансы на уничтожение Крымского моста» есть в ближайшем будущем.

Ранее пробка у Крымского моста превысила тысячу автомобилей.

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