Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мадуро назвали «неудобным» США и Западу

Политолог Михайлов заявил, что президент Венесуэлы Мадуро неудобен США и Западу

close
100%
Fausto Torrealba/Reuters

Западные законодатели пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью из-за того, что он неудобен для них. Такое мнение в комментарии RT выразил политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, Вашингтон рассчитывал «скинуть» Мадуро демократическими выборами. США хотели взять под контроль венесуэльскую торговлю нефти, добычу и так далее и, соответственно, играть большую роль на рынке ценообразования нефти, чтобы тем самым подкосить благосостояние и доход России, считает политолог.

«Будут больше угрозы, но, опять же, и попытка раскачать ситуацию изнутри, потому что переворот или революция в Венесуэле также может привести к приходу проамериканских властей и изменению политики Венесуэлы по отношению к РФ и остальному миру.

Поэтому именно американцы и взбеленились со своими западными партнерами. Мадуро им неудобен. Мадуро договаривается с Россией и с другими странами глобального Юга, преследуя национальные интересы Венесуэлы, но не американцев», — сказал Михайлов.

До этого США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, 2 августа обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее Путин пригласил Мадуро на саммит БРИКС.

Все новости на тему:
Протесты в Венесуэле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами