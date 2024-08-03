Мадуро назвали «неудобным» США и Западу

Западные законодатели пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью из-за того, что он неудобен для них. Такое мнение в комментарии RT выразил политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, Вашингтон рассчитывал «скинуть» Мадуро демократическими выборами. США хотели взять под контроль венесуэльскую торговлю нефти, добычу и так далее и, соответственно, играть большую роль на рынке ценообразования нефти, чтобы тем самым подкосить благосостояние и доход России, считает политолог.

«Будут больше угрозы, но, опять же, и попытка раскачать ситуацию изнутри, потому что переворот или революция в Венесуэле также может привести к приходу проамериканских властей и изменению политики Венесуэлы по отношению к РФ и остальному миру.

Поэтому именно американцы и взбеленились со своими западными партнерами. Мадуро им неудобен. Мадуро договаривается с Россией и с другими странами глобального Юга, преследуя национальные интересы Венесуэлы, но не американцев», — сказал Михайлов.

До этого США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

Законодатели США и Евросоюза, курирующие вопросы международных отношений, 2 августа обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили Николасу Мадуро «ответственностью», если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов.

Ранее Путин пригласил Мадуро на саммит БРИКС.