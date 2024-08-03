Стало известно, кто в России получает самые высокие зарплаты

В России самые высокие заработные платы получают дата-сайентисты, руководители группы разработки, DevOps-инженеры и сварщики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Headhunter.

Отмечается, что сегодня в стране дата-сайентистам предлагают 240 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем в среднем по РФ. Руководителям группы разработки предлагают 236,6 тысячи рублей, DevOps-инженерам — 234,1 тысячи рублей, сварщикам — 215,7 тысячи рублей, коммерческим директорам — 200 тысяч рублей.

По данным сервиса, наиболее высокую зарплату работодатели чаще всего предлагают представителям дефицитных профессий — помимо программистов и сварщиков к ним относятся инженеры, геодезисты, машинисты и прорабы.

Накануне сообщалось, что Швейцария по итогам 2023 года возглавила рейтинг стран с самыми высокими средними зарплатами. В прошлом году швейцарцы получали ежемесячно в среднем $8111. Речь идет о валовой заработной зарплате до вычета налогов и других отчислений. На втором месте оказался Люксембург. Средняя зарплата в стране в 2023-м составляла $6633 в месяц. Тройку замыкает США с $6455.

До этого Центробанк РФ предупредил о замедлении роста реальных зарплат россиян в 2025 году в 2,5 раза. Отмечалось, что темпы роста замедлятся с текущих 7,3% до 3%.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне.