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В ООН признали провал антироссийских санкций

Эксперт ООН назвала антироссийские санкции ударом по поставкам зерна в Африку

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Alexey Malgavko/Reuters

Антироссийские санкции после начала специальной военной операции стали ударом по поставкам зерна в Африку и ухудшили положение уязвимых стран на континенте. Об этом заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.

«Односторонние принудительные меры сильно фрагментируют мировой продовольственный рынок, а также оказывают влияние на развивающиеся государства. Введение односторонних санкций против России оказало серьезное воздействие на возможность поставок зерна в беднейшие страны Африки, что способствовало ухудшению и так непростой гуманитарной обстановки в таких государствах», — заявила Довгань.

По словам эксперта, в ходе ее мандата был открыт проект по мониторингу ущерба от введения односторонних санкций — Горбань отметила, что из-за односторонних санкций против России в Африке стало сложнее получить доступ к удобрениям, вакцинам для скота, семенам.

До этого в МИД России заявили, что Запад усиливает «зажим» поставок продовольствия из РФ.

Ранее Россия увеличила поставки удобрений в страны ЕС.

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