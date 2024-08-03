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Суд штата Дэлавер в США осудит сына Байдена за хранение оружия

Суд в США вынесет приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия 13 ноября

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Jonathan Ernst/Reuters

Суд штата Дэлавер вынесет приговор сыну президента США Джо Байдена Хантеру по делу о хищении оружия 13 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 часов мск)», — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что приговор будет вынесен после выборов президента США.

До этого Байден говорил, что не намерен даровать помилование своему сыну Хантеру, которого присяжные признали виновным в деле о нарушении хранения оружия.

11 июня присяжные признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, но эксперты предполагают, что приговор будет мягким.

Сына действующего лидера США обвинили в том, что при покупке револьвера Colt Cobra 38SPL в оружейном магазине штата Делавэр в 2018 году он указал в анкете ложные данные о себе, заявив, что не является наркозависимым.

Ранее Трамп назвал Байдена преступником.

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