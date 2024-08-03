В Эстонии объяснили, почему потратили деньги ЕС не по назначению

В Эстонии нашли объяснение трате средств Европейского союза на мастер-классы по метанию топоров и сауне — якобы эти мероприятия помогут местным жителям участвовать в процессе климатического перехода, на что были выделены средства ЕС. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

«Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта», — заявила представитель эстонского минфина Ирина Сацута.

По ее словам, трата гранта в размере €340 млн в том числе на мастер-классы по сауне, метанию топора и чемпионатов по диск-гольф оправданна. Большая часть суммы пошла на строительство магнитного завода как часть отхода от сланцевой промышленности.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает транш от ЕС в €4,1 млрд в сентябре.

Он добавил, что правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США.

Ранее в Пентагоне озвучили сумму нового военного транша Украине.