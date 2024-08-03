Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии объяснили, почему потратили деньги ЕС не по назначению

В Эстонии нашли объяснение трате средств ЕС на мастер-классы по метанию топоров

close
100%
Depositphotos

В Эстонии нашли объяснение трате средств Европейского союза на мастер-классы по метанию топоров и сауне — якобы эти мероприятия помогут местным жителям участвовать в процессе климатического перехода, на что были выделены средства ЕС. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

«Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта», — заявила представитель эстонского минфина Ирина Сацута.

По ее словам, трата гранта в размере €340 млн в том числе на мастер-классы по сауне, метанию топора и чемпионатов по диск-гольф оправданна. Большая часть суммы пошла на строительство магнитного завода как часть отхода от сланцевой промышленности.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев ожидает транш от ЕС в €4,1 млрд в сентябре.

Он добавил, что правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США.

Ранее в Пентагоне озвучили сумму нового военного транша Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами