Сенатор Савельев указал в документах, что не женат

Арестованный по обвинению в организации покушения сенатор Дмитрий Савельев указал в документах, что он не женат. Об этом сообщает ТАСС.

«Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково… не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка», — заявил судья.

Басманный суд вечером 2 августа заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации покушения. Его отправили под стражу до 2 октября. До этого Следственный комитет России предъявил обвинение в приготовлении к организации покушения Савельеву.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.