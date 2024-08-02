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Сенатора Савельева арестовали по делу об организации убийства

Сенатора Савельева арестовали по делу об организации убийства до 2 октября

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Совет Федерации РФ

Басманный суд заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации убийства. Об этом сообщает ТАСС.

Его отправили под стражу до 2 октября.

До этого Следственный комитет России предъявил обвинение в приготовлении к организации убийства Савельеву.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. По версии следствия, в августе 2023 года он поручил своему знакомому организовать убийство предпринимателя за денежное вознаграждение. Об этом узнали правоохранительные органы, которые инсценировали убийство, после чего сенатор передал соучастнику оплату за преступление.

СК не раскрыл личность человека, который должен был стать жертвой. По данным ТАСС, это бывший партнер Савельева Сергей Ионов, который был осужден в 2022 году за растрату в особо крупном размере (1,6 млн рублей) в одной из фирм.

Ранее стало известно о крупных долгах Савельева.

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