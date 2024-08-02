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Пушков рассказал, какая страна пострадала больше всех от разрыва связей с РФ

Сенатор Пушков: ФРГ больше всех пострадала от разрыва связей с Россией

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, то Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией.

«Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счетом, ничего не получив от Украины, чем Германия», — заявил он.

По его словам, это «удивительный пример иррациональной внешней политики, в основе которой лежат не интересы, а идеологические установки».

Он отметил, что «порочная идеология уже привела один раз Германию к тотальному поражению».

До этого депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен потребовала прекратить экономическую войну с Россией. Она высказалась о словах министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок по поводу «краха России в третьем квартале» из-за санкционного давления. Бербок говорила об этом еще в 2022 году. Но депутат возмутилась тем, что во втором квартале 2024 года сократился ВВП Германии.

Ранее Financial Times писала, что экономика Германии оказалась на грани рецессии.

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