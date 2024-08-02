Власти Киргизии высказали недовольство инициативами Госдумы по мигрантам

В случае, если возможные ограничения на работу мигрантов в России распространятся на граждан Киргизии, властям республики будет «очень сложно обосновать смысл участия в ЕАЭС». Об этом вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов написал на своей странице в соцсети X.

Байсалов напомнил, что, согласно основополагающим принципам Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), граждане Киргизии «обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку».

Поэтому в случае приравнивания граждан Киргизии к мигрантам из третьих стран властям республики «будет очень сложно обосновывать народу смысл участия в ЕАЭС».

Байсалов заявил, что в настоящий момент киргизские власти исходят из того, что обсуждаемые в Госдуме ограничения на работу мигрантов в России не коснутся граждан республики.

2 августа депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что предлагаемые инициативы по наведению порядка в сфере миграционной политики сильно запоздали. Он призвал проверить всех мигрантов и провести ревизию гражданств, которые предоставлялись в период с 1992 года. При этом проблемой для страны он назвал не только тех приезжих, которые совершают преступления, но и тех, кто просто не изучает язык или не интегрируется в общество.

Подробнее о некоторых инициативах Госдумы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из России выдворили почти 40 тысяч мигрантов за полгода.