Сенатора Савельева потребовали отправить в СИЗО

Представитель Следственного комитета в суде потребовал отправить сенатора Дмитрия Савельева в следственный изолятор. Об этом сообщает ТАСС.

В здание Басманного суда Савельева завели в наручниках. Сенатор был в костюме, в котором находился при задержании на заседании в Совете Федерации.

2 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения. Позднее стало известно, что генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с обращением в Совет Федерации о лишении неприкосновенности задержанного сенатора.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СК рассказали, в чем именно подозревают сенатора Савельева.