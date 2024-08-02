Путин пригласил Мадуро на саммит БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани. Об этом глава МИД Венесуэлы Иван Хиль написал на своей странице в соцсети Х.

Копия письма с приглашением обнародована там же. Саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре.

28 июля после объявления результатов выборов главы государства в Венесуэле вспыхнули массовые протесты. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

По итогам голосования победу одержал действующий президент Мадуро, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала силовиков свергнуть нынешние власти.

2 августа США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

В феврале Мадуро заявлял, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.