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Путин пригласил Мадуро на саммит БРИКС

Мадуро получил от Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил от Владимира Путина приглашение на саммит БРИКС в Казани. Об этом глава МИД Венесуэлы Иван Хиль написал на своей странице в соцсети Х.

Копия письма с приглашением обнародована там же. Саммит БРИКС пройдет в Казани в октябре.

28 июля после объявления результатов выборов главы государства в Венесуэле вспыхнули массовые протесты. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

По итогам голосования победу одержал действующий президент Мадуро, но оппозиция отказалась признавать итоги голосования. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо призвала силовиков свергнуть нынешние власти.

2 августа США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах и призвали к «мирному переходу власти» в Венесуэле.

В феврале Мадуро заявлял, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.

Ранее в Венесуэле заявили о полном подавлении протестов после выборов.

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